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В Україні прийняли законопроект про збільшення числа військовослужбовців

Аня Мартинюк 16 липня 2021, 13:10
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В Україні прийняли законопроект про збільшення числа військовослужбовців

312 депутатів підтримали це рішення. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що ВРУ схвалила законопроект №5558 про збільшення чисельності ЗСУ. А саме на 11 тисяч осіб. Нагадаємо, це законопроект президента Володимира Зеленського.

312 депутатів підтримали відповідне рішення. Уточнюється, що загальна кількість військовослужбовців у ЗСУ становитиме тепер 261 тисяча.

 

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