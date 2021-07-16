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312 депутатів підтримали це рішення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що ВРУ схвалила законопроект №5558 про збільшення чисельності ЗСУ. А саме на 11 тисяч осіб. Нагадаємо, це законопроект президента Володимира Зеленського.
312 депутатів підтримали відповідне рішення. Уточнюється, що загальна кількість військовослужбовців у ЗСУ становитиме тепер 261 тисяча.
13:10: В Україні прийняли законопроект про збільшення числа військовослужбовців
11:57: Віктор Ющенко збудував собі комфортне гніздечко біля Києва
11:20: У ВРУ сталась бійка
10:47: Лукашенко використовуватиме армію для подавлення протестів
10:15: У Київській області чиновники розпродали землю на 1,2 млрд грн
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