Німеччина у воді: Близько 1300 людей зникли безвісти

Аня Мартинюк 16 липня 2021, 12:38

Та щонайменше 80 загиблих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що в результаті дії руйнівного циклону Бернд західні регіони Німеччини пішли під воду. Наразі відомо про 80 загиблих, 1300 зниклих безвісти.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель була шокована такому ходу подій.

«Мирні міста зараз переживають катастрофу. Я шокована повідомленнями, які до мене дійшли. Я оплакую тих, хто загинув у цій катастрофі», - зазначила вона.

Відомо також, що близько 3500 людей були госпіталізовані. Рятувальні операції тривають.