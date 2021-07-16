Віктор Ющенко збудував собі комфортне гніздечко біля Києва

Аня Мартинюк 16 липня 2021, 11:57

У володіннях колишнього президента 3,5 гектара землі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що колишній президент України Віктор Ющенко побудував величезну резиденцію неподалік Києва. Політик вирішив відділитися від простих людей захисним ровом і болотом. Знаходиться резиденція в 3,5 гектара в селищі Нові Безрадичі.

За словами сусідів Ющенка, він постійно доглядає за своїм садом та кіньми. Так, на території Ющенків є гостьовий будиночок, теплиця, ферма, декілька водойм, столярна майстерня, бджолина ферма, хата-музей та декілька вітряних млинів.

Журналісти відмічають, що дорога до гніздечка Ющенка добре заасфальтована, є ліхтарі та камери спостереження.