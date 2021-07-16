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Побилися Вадим Івченко та Микола Сольский.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, у ВРУ сталась бійка. Помірятися силою вирішили депутат «Батьківщини» Вадим Івченко та «Слуга народу» Микола Сольский. За словами очевидців, нардепи спілкувалися, після чого відбувся удар. Івченко вдарив колегу.
Сторони швидко розійшлися.
Що стало причиною конфлікту, наразі невідомо.
11:20: У ВРУ сталась бійка
10:47: Лукашенко використовуватиме армію для подавлення протестів
10:15: У Київській області чиновники розпродали землю на 1,2 млрд грн
09:37: Відома російська актриса підтягнула в свій Інстаграм україномовну аудиторію
08:30: Олімпійські ігри-2020: VIP-персонам дозволять прийти на відкриття
13:45: За вакцинацію проти ковіду українці отримають «подаруночки»
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