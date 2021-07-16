Аня Мартинюк 16 липня 2021, 11:20

Побилися Вадим Івченко та Микола Сольский.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, у ВРУ сталась бійка. Помірятися силою вирішили депутат «Батьківщини» Вадим Івченко та «Слуга народу» Микола Сольский. За словами очевидців, нардепи спілкувалися, після чого відбувся удар. Івченко вдарив колегу.

Сторони швидко розійшлися.

Що стало причиною конфлікту, наразі невідомо.