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Лукашенко використовуватиме армію для подавлення протестів

Аня Мартинюк 16 липня 2021, 10:47
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Лукашенко використовуватиме армію для подавлення протестів

Також Лукашенко попіклувався про  обмеження роботи ЗМІ. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що білоруський президент Олександр Лукашенко дав добро застосуванню армії для придушення протестів. Лідер Білорусі затвердив поправки щодо захисту суверенітету країни.

Правки в законі "Про надзвичайний стан" передбачають, що заворушення можуть стати підставою для введення надзвичайного стану в республіці.

«Відповідно до документа вносяться поправки в Закон "Про надзвичайний стан". Згідно з Конституцією і цим Законом підставою для введення надзвичайного стану (крім стихійних лих і катастроф) є наявність заворушень, що супроводжуються насильством або погрозою насильства з боку групи осіб і організацій, в результаті яких виникає небезпека для життя і здоров'я людей, територіальної цілісності і існування держави», - зазначено в прес-службі президента.

Також відповідно до закону в результаті введення надзвичайного стану буде припинено випуск і розповсюдження продукції ЗМІ, також обмежать доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань.

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