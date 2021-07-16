У Київській області чиновники розпродали землю на 1,2 млрд грн

Аня Мартинюк 16 липня 2021, 10:15

Мова йде про 323 гектари землі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що у Київській області чиновники Держегокадастру розпродали землі на 1,2 млрд грн. СБУ викрила незаконну схему. Відомо, що було незаконно розпродано землю в передмісті Києва підконтрольним фірмам. А саме 323 гектари землі.

Колишньому керівнику обласного управління Держгеокадастру уже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

«Встановлено, що чиновник налагодив протиправний механізм передачі комерційним компаніям земель сільськогосподарського призначення», - відзначили в СБУ.

Слідчі дії тривають.