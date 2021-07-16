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Мова йде про 323 гектари землі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що у Київській області чиновники Держегокадастру розпродали землі на 1,2 млрд грн. СБУ викрила незаконну схему. Відомо, що було незаконно розпродано землю в передмісті Києва підконтрольним фірмам. А саме 323 гектари землі.
Колишньому керівнику обласного управління Держгеокадастру уже повідомили про підозру у вчиненні злочину.
«Встановлено, що чиновник налагодив протиправний механізм передачі комерційним компаніям земель сільськогосподарського призначення», - відзначили в СБУ.
Слідчі дії тривають.
11:20: У ВРУ сталась бійка
10:47: Лукашенко використовуватиме армію для подавлення протестів
10:15: У Київській області чиновники розпродали землю на 1,2 млрд грн
09:37: Відома російська актриса підтягнула в свій Інстаграм україномовну аудиторію
08:30: Олімпійські ігри-2020: VIP-персонам дозволять прийти на відкриття
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