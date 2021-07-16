Відома російська актриса підтягнула в свій Інстаграм україномовну аудиторію

Аня Мартинюк 16 липня 2021, 09:37

Завдяки одній пісні.

Новину передає «Преса України».

Відома російська і білоруська актриса театру і кіно, кулінар Юлія Висоцька представила на своїй сторінці в Інстаграм короткий відеоролик, до якого підібрала пісню українського гурту «Океан Ельзи».

Інтернет-спільнота такий крок оцінила й почала коментувати публікацію на українській мові. Зокрема, уривками з пісні гурту «На небі».

«Там де для когось тільки лютий за вікном, на моїй вулиці давно уже весна. І дух захоплює немов від висоти, бо так живу немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти…(С) Океан Ельзи», - відзначили коментатори.

«Приємно почути ОЕ у вас на аккаунті», - додали коментатори.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

Варто зазначити, що артистка вказала авторство хіта.