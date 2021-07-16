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Завдяки одній пісні.
Новину передає «Преса України».
Відома російська і білоруська актриса театру і кіно, кулінар Юлія Висоцька представила на своїй сторінці в Інстаграм короткий відеоролик, до якого підібрала пісню українського гурту «Океан Ельзи».
Інтернет-спільнота такий крок оцінила й почала коментувати публікацію на українській мові. Зокрема, уривками з пісні гурту «На небі».
«Там де для когось тільки лютий за вікном, на моїй вулиці давно уже весна. І дух захоплює немов від висоти, бо так живу немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти…(С) Океан Ельзи», - відзначили коментатори.
«Приємно почути ОЕ у вас на аккаунті», - додали коментатори.
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Варто зазначити, що артистка вказала авторство хіта.
09:37: Відома російська актриса підтягнула в свій Інстаграм україномовну аудиторію
08:30: Олімпійські ігри-2020: VIP-персонам дозволять прийти на відкриття
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