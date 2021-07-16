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На Київщині неповнолітня підпалила себе

Аня Мартинюк 16 липня 2021, 09:04
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На Київщині неповнолітня підпалила себе

Через нерозділене кохання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що у селі Ставки Київської області неповнолітня намагалася вчинити самогубство. У прес-службі Національної поліції регіону повідомили, що дівчина випивала з 24-річним хлопцем.

В якийсь момент вона облила себе бензином та підпалила. На щастя, її товариш встиг загасити полум’я. Потерпіла отримала незначні опіки.

Відомо, що дівчина пішла на такий крок через нерозділене кохання. Наразі вирішується питання про притягнення батьків дівчини до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Стосовно молодика складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння).

 

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