Олімпійські ігри-2020: VIP-персонам дозволять прийти на відкриття

Аня Мартинюк 16 липня 2021, 08:30

Обраних буде всього 1000 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що на відкриття Олімпійських ігор-2020 запросять 1000 особливих гостей. Як відомо, подія відбудеться у Токіо без глядачів. Причина – пандемія коронавірусу.

За даними Time News,до VIP-персон увійдуть люди, які активно брали участь в організації змагань.

Як відомо, літні Олімпійські ігри в Токіо були перенесені з 2020 на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер змагань пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.