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Обраних буде всього 1000 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що на відкриття Олімпійських ігор-2020 запросять 1000 особливих гостей. Як відомо, подія відбудеться у Токіо без глядачів. Причина – пандемія коронавірусу.
За даними Time News,до VIP-персон увійдуть люди, які активно брали участь в організації змагань.
Як відомо, літні Олімпійські ігри в Токіо були перенесені з 2020 на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер змагань пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
08:30: Олімпійські ігри-2020: VIP-персонам дозволять прийти на відкриття
13:45: За вакцинацію проти ковіду українці отримають «подаруночки»
10:21: Аваков пішов у відставку
08:34: Темпи повільні – МОЗ представило нову коронавірусну статистику
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