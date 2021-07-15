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Азартний бізнес в Україні платитиме менші податки

Аня Мартинюк 15 липня 2021, 14:07
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Азартний бізнес в Україні платитиме менші податки

252 депутати прийняли відповідне рішення. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, ВРУ проголосувала за зменшення податків для ринку азартних ігор. А саме в два рази.

Свій голос «за віддали» 252 народних обранця. Так, гральний бізнес платитиме не 18%, а 10% від доходу, й оподатковуватимуться виграші понад 48 тисяч гривень.

 

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