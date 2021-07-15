Азартний бізнес в Україні платитиме менші податки

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252 депутати прийняли відповідне рішення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, ВРУ проголосувала за зменшення податків для ринку азартних ігор. А саме в два рази.
Свій голос «за віддали» 252 народних обранця. Так, гральний бізнес платитиме не 18%, а 10% від доходу, й оподатковуватимуться виграші понад 48 тисяч гривень.
13:45: За вакцинацію проти ковіду українці отримають «подаруночки»
10:21: Аваков пішов у відставку
08:34: Темпи повільні – МОЗ представило нову коронавірусну статистику
21:59: НБУ нагадав про правила поводження зі зношеними банкнотами
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