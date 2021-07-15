За вакцинацію проти ковіду українці отримають «подаруночки»

Аня Мартинюк 15 липня 2021, 13:45

Які саме, в МОЗ не розповіли.

Новину передає «Преса України».

Міністр МОЗ Віктор Ляшко, який раніше зганьбився заявою про те, що українцям не можна гуляти в парках, бо там є ризик зараження на коронавірус, видав черговий перл. За словами 41-річного Ляшка, українців, які ще не вакцинувалися проти ковіду, отримають «подаруночки», а саме з метою вакцинуватися.

«Ми щось повинні зробити так, щоб зацікавити, мотивувати людей захотіти зробити щеплення. Повірте, цих "плюшечок" у нас досить багато в планах», - заявив Ляшко, наголосивши, що всіх карт не розкриватиме, щоб люди не утримувались від вакцинації до роздачі бонусів.

Разом з тим він зауважив, що більше половини дорослого населення готове зробити щеплення добровільно.