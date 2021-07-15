Українців попередили про черговий локдаун

Аня Мартинюк 15 липня 2021, 13:16

Уже цієї осені.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що цієї осені в країні можуть оголосити черговий локдаун. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Але постанова про карантин у нас діє. І в разі, якщо ми будемо бачити зростання за нашими показниками, ми будемо готові переводити певні області, країну в "жовтий", "оранжевий" або в "червоний" рівень епідемічної небезпеки», - заявив він.

Ляшко уточнив, що новий локдаун може бути оголошений у вересні або в жовтні. Також він наголосив на необхідності вакцинуватися, щоб уникнути локдауну.