Українців попередили про черговий локдаун

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Уже цієї осені.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що цієї осені в країні можуть оголосити черговий локдаун. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
«Але постанова про карантин у нас діє. І в разі, якщо ми будемо бачити зростання за нашими показниками, ми будемо готові переводити певні області, країну в "жовтий", "оранжевий" або в "червоний" рівень епідемічної небезпеки», - заявив він.
Ляшко уточнив, що новий локдаун може бути оголошений у вересні або в жовтні. Також він наголосив на необхідності вакцинуватися, щоб уникнути локдауну.
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08:34: Темпи повільні – МОЗ представило нову коронавірусну статистику
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