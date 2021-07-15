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291 депутат підтримав відставку Авакова.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, ВРУ більшістю голосів депутатів відправила міністра МВС Арсена Авакова у відставку. 291 депутат проголосував за відповідне рішення. Він очолював міністерство з 2014 року.
Нагадаємо, Арсен Аваков подав заяву про звільнення з посади 13 липня. Своє рішення ЗМІ він не коментував.
Наразі «Слуги народу» пропонують призначити нардепа Дениса Монастирського міністром МВС. Відпорне рішення буде прийняте 16 липня.
10:21: Аваков пішов у відставку
08:34: Темпи повільні – МОЗ представило нову коронавірусну статистику
21:59: НБУ нагадав про правила поводження зі зношеними банкнотами
21:01: Кабмін націлився заборонити ввезення в Україну дизельних і бензинових авто
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