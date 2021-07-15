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Аваков пішов у відставку

Аня Мартинюк 15 липня 2021, 10:21
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Аваков пішов у відставку

291 депутат підтримав відставку Авакова.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, ВРУ більшістю голосів депутатів відправила міністра МВС Арсена Авакова у відставку. 291 депутат проголосував за відповідне рішення. Він очолював міністерство з 2014 року.

Нагадаємо, Арсен Аваков подав заяву про звільнення з посади 13 липня. Своє рішення ЗМІ він не коментував.

Наразі «Слуги народу» пропонують призначити нардепа Дениса Монастирського міністром МВС. Відпорне рішення буде прийняте 16 липня.

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