Україна тепер має власну сторінку в Instagram

Аня Мартинюк 15 липня 2021, 09:39

Вестимуть її на англійській мові.

Новину передає «Преса України».

Міністерство закордонних справ і Український інститут запустили першу офіційну сторінку України в відомій соцмережі Instagram. Знайти її можна за адресою @ ukraine.ua. Про відкриття сторінки розповіли у прес-службі МЗС.

Так, сторінку України вестимуть на англійській мові, щоб захопити іноземну аудиторію.

«На сторінці @ ukraine.ua відвідувачі і передплатники зможуть дізнатися про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, про Україну та українців», - йдеться в повідомленні.

На сторінці уже можна побачити фото України з фотобанку.