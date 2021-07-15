Україна тепер має власну сторінку в Instagram

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Вестимуть її на англійській мові.
Новину передає «Преса України».
Міністерство закордонних справ і Український інститут запустили першу офіційну сторінку України в відомій соцмережі Instagram. Знайти її можна за адресою @ ukraine.ua. Про відкриття сторінки розповіли у прес-службі МЗС.
Так, сторінку України вестимуть на англійській мові, щоб захопити іноземну аудиторію.
«На сторінці @ ukraine.ua відвідувачі і передплатники зможуть дізнатися про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, про Україну та українців», - йдеться в повідомленні.
На сторінці уже можна побачити фото України з фотобанку.
08:34: Темпи повільні – МОЗ представило нову коронавірусну статистику
21:59: НБУ нагадав про правила поводження зі зношеними банкнотами
21:01: Кабмін націлився заборонити ввезення в Україну дизельних і бензинових авто
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12:04: У Києві розгромили автомобіль та прикріпили до нього голову тварини
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