На Харківщині зіпсували тисячі доз вакцин Pfizer

Аня Мартинюк 15 липня 2021, 08:59

Мова йде про 9360 доз вакцини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що у Харківській області під час отримання вакцини Comirnaty від компанії Pfizer на регіональному складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування препарату. А саме в двох контейнерах.

«1 липня 2021 року було направлено відповідні листи в ДП Укрмедпостач і в Міністерство охорони здоров'я України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені в зону карантину і згодом повернуті в ДП Укрмедпостач. Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування були поставлені на облік в Харківській області», - зазначено в повідомленні Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації.

У департаменті додали, що з порушенням доставили 9360 доз вакцини.