Темпи повільні – МОЗ представило нову коронавірусну статистику 08:34
НБУ нагадав про правила поводження зі зношеними банкнотами 21:59
Кабмін націлився заборонити ввезення в Україну дизельних і бензинових авто 21:01
У Франції активно протестують проти санітарних пропусків 20:52
У Києві розгромили автомобіль та прикріпили до нього голову тварини 12:04
Пєсков розшифрував статтю Путіна про єдність українців та росіян 14:04
У Житомирі випав град 11:22
Johnson & Johnson озвучили побічні ефекти вакцини від коронавірусу 10:14
Кровать для отдыха и сна 08:14
Онлайн-заказы в VARUS – широкий ассортимент, оперативная доставка 08:13
В країні понад 600 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні 14 липня було виявлено 623 людини з коронавірусною інфекцією. Тим часом у світі кількість хворих перевалила за 188 мільйона.
За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 20 осіб. За весь період пандемії - 52 685 пацієнтів.
«Одужали за останню добу 589 осіб (з початку епідемії - 2 179 665 пацієнтів - Ред.). Серед нових заражених 37 дітей і 12 медпрацівників», - уточнили в прес-службі.
Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлена в Одеській області - 57 осіб.
08:34: Темпи повільні – МОЗ представило нову коронавірусну статистику
21:59: НБУ нагадав про правила поводження зі зношеними банкнотами
21:01: Кабмін націлився заборонити ввезення в Україну дизельних і бензинових авто
20:52: У Франції активно протестують проти санітарних пропусків
12:04: У Києві розгромили автомобіль та прикріпили до нього голову тварини
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.