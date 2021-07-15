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Темпи повільні – МОЗ представило нову коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 15 липня 2021, 08:34
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Темпи повільні – МОЗ представило нову коронавірусну статистику

В країні понад 600 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 14 липня було виявлено 623 людини з коронавірусною інфекцією. Тим часом у світі кількість хворих перевалила за 188 мільйона.

 За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 20 осіб. За весь період пандемії - 52 685 пацієнтів.

«Одужали за останню добу 589 осіб (з початку епідемії - 2 179 665 пацієнтів - Ред.). Серед нових заражених 37 дітей і 12 медпрацівників», - уточнили в прес-службі.

Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлена в Одеській області - 57 осіб.

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