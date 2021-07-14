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Магазини повинні приймати такі гроші.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 липня, у прес-службі НБУ нагадали українцям, куди дівати зношені банкноти.
«У магазині чи в аптеці зобов’язані приймати в сплату зношені банкноти та монети, але не видавати решту такими грошима. Для обміну зношених банкнот гривні необхідно звернутися до будь-якого банку України. Банк безкоштовно та без обмежень повинен обміняти зношені гроші на нові банкноти чи монети», - йдеться в повідомленні.
У прес-службі додали, що банкноти низьких номіналів живуть 1-2 роки, великих – понад 8 років.
21:59: НБУ нагадав про правила поводження зі зношеними банкнотами
21:01: Кабмін націлився заборонити ввезення в Україну дизельних і бензинових авто
20:52: У Франції активно протестують проти санітарних пропусків
12:04: У Києві розгромили автомобіль та прикріпили до нього голову тварини
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