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НБУ нагадав про правила поводження зі зношеними банкнотами

Аня Мартинюк 14 липня 2021, 21:59
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НБУ нагадав про правила поводження зі зношеними банкнотами

Магазини повинні приймати такі гроші. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 липня, у прес-службі НБУ нагадали українцям, куди дівати зношені банкноти.

«У магазині чи в аптеці зобов’язані приймати в сплату зношені банкноти та монети, але не видавати решту такими грошима. Для обміну зношених банкнот гривні необхідно звернутися до будь-якого банку України. Банк безкоштовно та без обмежень повинен обміняти зношені гроші на нові банкноти чи монети», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що банкноти низьких номіналів живуть 1-2 роки, великих – понад 8 років.

 

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