В Україні ростуть темпи вакцинації проти ковіду

Аня Мартинюк 14 липня 2021, 21:38

Про це розповіли в МОЗ та Денис Шмигаль.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні за поточний тиждень вакцинацію проти коронавірусу пройшли більше людей, ніж за минулий місяць. З 5 по 11 липня вакцину ввели 563 952 українцям, а з 8 червня до 4 липня було зроблено 440 614 щеплень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в свою чергу додав, що темп імунізації наростає шостий тиждень підряд.

До слова, в Україні вакциновано проти коронавірсу 3 673 755 людей.