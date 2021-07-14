В Україні ростуть темпи вакцинації проти ковіду

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Про це розповіли в МОЗ та Денис Шмигаль.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні за поточний тиждень вакцинацію проти коронавірусу пройшли більше людей, ніж за минулий місяць. З 5 по 11 липня вакцину ввели 563 952 українцям, а з 8 червня до 4 липня було зроблено 440 614 щеплень.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в свою чергу додав, що темп імунізації наростає шостий тиждень підряд.
До слова, в Україні вакциновано проти коронавірсу 3 673 755 людей.
21:01: Кабмін націлився заборонити ввезення в Україну дизельних і бензинових авто
20:52: У Франції активно протестують проти санітарних пропусків
12:04: У Києві розгромили автомобіль та прикріпили до нього голову тварини
14:04: Пєсков розшифрував статтю Путіна про єдність українців та росіян
11:22: У Житомирі випав град
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