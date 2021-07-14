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В Україні ростуть темпи вакцинації проти ковіду

Аня Мартинюк 14 липня 2021, 21:38
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В Україні ростуть темпи вакцинації проти ковіду

Про це розповіли в МОЗ та Денис Шмигаль.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні за поточний тиждень вакцинацію проти коронавірусу пройшли більше людей, ніж за минулий місяць. З 5 по 11 липня вакцину ввели 563 952 українцям, а з 8 червня до 4 липня було зроблено 440 614 щеплень. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в свою чергу додав, що темп імунізації наростає шостий тиждень підряд.

До слова, в Україні вакциновано проти коронавірсу 3 673 755 людей.

 

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