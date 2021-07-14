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Кабмін націлився заборонити ввезення в Україну дизельних і бензинових авто

Аня Мартинюк 14 липня 2021, 21:01
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Кабмін націлився заборонити ввезення в Україну дизельних і бензинових авто

Щоб стимулювати українців купувати електромобілі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що у Кабмін готує заборону на ввезення дизельних і бензинових авто в країну. Відповідний законопроект розроблюють з метою реалізації окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема стимулу переходити на електроавтомобілі. 

Міністерство інфраструктури України виступило з ініціативою з 2030 року заборонити ввезення в країну дизельних і бензинових автомобілів.  

 «З 1 січня 2027 року - заборона на б/у автомобілі з дизельними двигунами внутрішнього згоряння; з 1 січня 2030 року - заборона нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння, а також б/у і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння», - йдеться у повідомленні.

Заборона не поширюватиметься на автомобілі для ЗСУ, інших військових формувань, фермерських господарств.

 

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