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Щоб стимулювати українців купувати електромобілі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що у Кабмін готує заборону на ввезення дизельних і бензинових авто в країну. Відповідний законопроект розроблюють з метою реалізації окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема стимулу переходити на електроавтомобілі.
Міністерство інфраструктури України виступило з ініціативою з 2030 року заборонити ввезення в країну дизельних і бензинових автомобілів.
«З 1 січня 2027 року - заборона на б/у автомобілі з дизельними двигунами внутрішнього згоряння; з 1 січня 2030 року - заборона нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння, а також б/у і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння», - йдеться у повідомленні.
Заборона не поширюватиметься на автомобілі для ЗСУ, інших військових формувань, фермерських господарств.
21:01: Кабмін націлився заборонити ввезення в Україну дизельних і бензинових авто
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12:04: У Києві розгромили автомобіль та прикріпили до нього голову тварини
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