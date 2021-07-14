У Франції активно протестують проти санітарних пропусків

Аня Мартинюк 14 липня 2021, 20:52

Задля спонукання людей до вакцинації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що у Франції активно протестують люди. Мова йде про невдоволених рішенням влади ввести так звані пропуски в ресторани та торгові центри, а також для подорожей поїздом чи літаком. Так, французький президент Еммануель Макрон заявив про введення санітарних пропусків на тлі пандемії коронавірусу.

Французи назвали нововведення «ковід-диктатурою», адже пропуск матимуть люди з негативним тестом на коронавірус та вакциновані. В результаті в країні виникли акції протесту.

Санітарний пропуск вводять з 21 липня. До слова, з жовтня французи не зможуть зробити тест на коронавірус безкоштовно. Така практика передбачає спонукання людей до вакцинації.