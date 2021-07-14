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У когось «здали нерви».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що у Дніпровському районі Києві біля ЖК «Каховський» невідомі розбили автомобіль тойота. Зловмисники також прикрасили її справжньою головою корови. Інтернет-спільнота тим часом розмірковує, кому треба було вчиняти неправомірні дії.
«Судячи з усього у когось здали нерви, так як схоже, що авто частково закриває в'їзд», - йдеться в коментарях.
У спільноті «ДТП Київ» зазначили, що, очевидно, водія привчили за неправильну парковку.
12:04: У Києві розгромили автомобіль та прикріпили до нього голову тварини
14:04: Пєсков розшифрував статтю Путіна про єдність українців та росіян
11:22: У Житомирі випав град
10:14: Johnson & Johnson озвучили побічні ефекти вакцини від коронавірусу
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