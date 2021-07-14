У Києві розгромили автомобіль та прикріпили до нього голову тварини

Аня Мартинюк 14 липня 2021, 12:04

У когось «здали нерви».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що у Дніпровському районі Києві біля ЖК «Каховський» невідомі розбили автомобіль тойота. Зловмисники також прикрасили її справжньою головою корови. Інтернет-спільнота тим часом розмірковує, кому треба було вчиняти неправомірні дії.

«Судячи з усього у когось здали нерви, так як схоже, що авто частково закриває в'їзд», - йдеться в коментарях.

У спільноті «ДТП Київ» зазначили, що, очевидно, водія привчили за неправильну парковку.