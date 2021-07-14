Арахамія назвав дату звільнення Авакова

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На його місце прийде Денис Монастирський.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 липня, стало відомо, що ВРУ голосуватиме за відставку голову МВС Арсена Авакова 15 липня. Уже на наступний день буде прийматися рішення про призначення на посаду нардепа від президентської фракції «Слуга народу» Дениса Монастирського.
Відповідну заяву зробив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія. За його словами, голосів для підтримки Монастирського має вистачити. Тим більше, що інших претендентів на посаду не розглядалося.
«Думаю, що сьогодні у Монастирського буде складна ніч, він повинен обміркувати свій план дій на найближчі три місяці», - додав Арахамія.
Сам Монастирський очікує свого призначення не раніше п'ятниці.
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