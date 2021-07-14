Натуральные одеяла - Что выбрать?

Аня Мартинюк 13 липня 2021, 10:48

Поскольку все больше внимания уделяется медленной моде и более устойчивому образу жизни, важно понимать, какие ткани покупать, чтобы делать осознанный выбор. Многие пытаются использовать в своих домах больше натуральных тканей, чтобы уменьшить углеродный след. Хлопок, лен, шелк и шерсть - это натуральные ткани. Они выращены в естественных условиях (хотя хлопок часто обрабатывают пестицидами), часто более удобны, чем искусственная синтетика, и не представляют угрозы для здоровья. Каждое натуральное волокно также имеет свои особенности, что придает изделиям неповторимый вид и приятное ощущение. Если вы любите использовать натуральные ткани в своем доме и гардеробе, на https://cappone.in.ua/ru/category/bedspreads есть, что предложить.

Покрывала натуральные

Хлопок - это мягкая ткань, удобная для кожи, гибкая и удобная для шитья. Как натуральная ткань, хлопок обеспечивает циркуляцию воздуха и помогает избежать перегрева. Это прочный материал, поэтому из него можно создавать домашний текстиль и одежду. Чаще всего покупатели обращают внимание на красивое муслиновое покрывало, ведь его делают именно из хлопка. Благодаря своей прочности хлопок долговечен, что позволяет использовать его для пошива одеял. Он также обладает высокой абсорбирующей способностью.

Лен обладает высокой впитывающей способностью - он может впитывать до 20% своего веса - а также быстро сохнет, что делает его отличным вариантом не только для полотенец и салфеток, но и для одеял. Он известен своей долговечностью и прочностью, и во многих семьях есть льняное постельное белье, которое передаетя из поколения в поколение. К слову, в мокром состоянии белье прочнее, чем в сухом, его нелегко повредить. Кроме того, купить недорогое покрывало стеганое из льна, значит сделать правильный выбор. Такие изделия не растягиваются и обладают низкой эластичностью, поэтому они будут той же формы после стирки. Лен обладает высокой устойчивостью к истиранию, что делает его ценным для текстильных изделий, которые часто используются или часто контактируют с другими поверхностями, такими как постельное белье. Одним из отрицательных аспектов такого белья является то, что оно относительно легко рвется при сгибании. Но есть еще плюсы - льняная ткань не скатывается и не оставляет ворсинок, она выдерживает высокие температуры в стиральных машинах, ееможно сушить в барабанной сушилке.

Как насчет шерсти?

Шерсть обладает превосходными согревающими свойствами, что делает ее излюбленным предметом домашнего обихода и одежды на протяжении тысячелетий. Благодаря присущим ей свойствам впитывания влаги шерсть отлично подходит для о постельного белья. Шерсть относительно жесткая и износостойкая, поэтому изделия из шерсти служат долго.