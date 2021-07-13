Пєсков розшифрував статтю Путіна про єдність українців та росіян

Аня Мартинюк 13 липня 2021, 14:04

Мова йде про повагу та жаль до українського народу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, російський спікер Дмитро Пєсков прокоментував появу на сайті Кремля статті президента РФ Володимира Путіна. Як відомо, вона представлена на двох мовах – російській та українській. За словами Пєскова, це стаття про «єдність росіян і українців написана в дусі поваги до українського народу, але з жалем, що країна віддана на відкуп Заходу».

«Ви самі цілком можете переконатися в тому, що стаття витримана в дусі поваги до українського народу і до України. І стаття так само висловлює жаль у зв'язку з тим, що зараз вона багато в чому, доля України віддана в управління і на відкуп іноземцям», наголосив Пєсков, додавши, що прояви зовнішнього управління всім добре відомі.

Пєсков додав, що Володимир Путін сам вирішив написати статтю і це була виключно його ініціатива. Як відомо, стаття кремлівського лідера «Про історичну єдність росіян і українців» з'явилася на сайті Кремля 12 червня.