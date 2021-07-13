Google оштрафували на €500 млн

Аня Мартинюк 13 липня 2021, 13:27

Стало відомо, за що.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що компанія Google оштрафована на €500 млн. За не виконання припису регулятора про використання контенту преси. Мова йде про антимонопольний регулятор Франції.

У прес-службі останнього зазначили, що декілька судових постанов було ухвалено у квітні 2020 року. Так, штраф був виписаний за те, що «корпорація не вела належним чином переговори з видавцями преси про застосування суміжних прав, про винагороду для редакторів за використання їх контенту».

«Коли регулятор робить приписи для компаній, їх треба скрупульозно виконувати», - прокоментував глава Антимонопольного відомства Франції Ізабель де Сільва.

В цьому випадку такого не було.