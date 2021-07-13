Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих
  • У «Слузі народу» прокоментували гігантський штраф для Нової пошти
  • Мендель опублікувала уривок зі своєї книги

Google оштрафували на €500 млн

Аня Мартинюк 13 липня 2021, 13:27
Версія для друку
Google оштрафували на €500 млн

Стало відомо, за що. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що компанія Google оштрафована на €500 млн. За не виконання припису регулятора про використання контенту преси. Мова йде про антимонопольний регулятор Франції.

У прес-службі останнього зазначили, що декілька судових постанов було ухвалено у квітні 2020 року. Так, штраф був виписаний за те, що «корпорація не вела належним чином переговори з видавцями преси про застосування суміжних прав, про винагороду для редакторів за використання їх контенту».

«Коли регулятор робить приписи для компаній, їх треба скрупульозно виконувати», - прокоментував глава Антимонопольного відомства Франції Ізабель де Сільва.

 В цьому випадку такого не було.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції