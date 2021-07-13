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У Житомирі випав град

Аня Мартинюк 13 липня 2021, 11:22
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У Житомирі випав град

Негода тривала більше години.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня,  стало відомо, що у Житомирі днем раніше пронісся ураган з градом. В результаті були затоплені вулиці, вітер повалив дерева. Також попадали стовпи. Відомо, що в результаті стихії постраждала одна людина.

Жителі Житомира також повідомили про опади у вигляді граду. Інформацію підтвердили у прес-службі Житомирської міськради.

«Уже відомо, що одна людина постраждала від стихії. На чоловіка впало дерево, він в лікарні з численними забоями», - зазначено в повідомленні.

Відомо також, що негода тривала більше години.

 

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