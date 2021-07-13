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Негода тривала більше години.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що у Житомирі днем раніше пронісся ураган з градом. В результаті були затоплені вулиці, вітер повалив дерева. Також попадали стовпи. Відомо, що в результаті стихії постраждала одна людина.
Жителі Житомира також повідомили про опади у вигляді граду. Інформацію підтвердили у прес-службі Житомирської міськради.
«Уже відомо, що одна людина постраждала від стихії. На чоловіка впало дерево, він в лікарні з численними забоями», - зазначено в повідомленні.
Відомо також, що негода тривала більше години.
11:22: У Житомирі випав град
10:14: Johnson & Johnson озвучили побічні ефекти вакцини від коронавірусу
14:08: Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували
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