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На Вінниччині вагітна на BMW збила двох жінок

Аня Мартинюк 13 липня 2021, 10:46
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На Вінниччині вагітна на BMW збила двох жінок

Вижити їм не вдалось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня,  стало відомо про смертоносну ДТП біля села Ганнопіль Вінницької області. Тут днем раніше близько 17:40 відбулось зіткнення автомобілів ВАЗ і BMW. Іномарку відкинуло на узбіччя, де знаходились три жінки, двоє з них, 54 і 64 років, загинули.  

Також госпіталізовані три людини, 38-річний водій ВАЗ, 69-річна жінка-пішохід, 26-річна водійка BMW. Відомо, що остання вагітна. 

Наразі відкрито кримінальне провадження. 

  

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