На Вінниччині вагітна на BMW збила двох жінок

Аня Мартинюк 13 липня 2021, 10:46

Вижити їм не вдалось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо про смертоносну ДТП біля села Ганнопіль Вінницької області. Тут днем раніше близько 17:40 відбулось зіткнення автомобілів ВАЗ і BMW. Іномарку відкинуло на узбіччя, де знаходились три жінки, двоє з них, 54 і 64 років, загинули.

Також госпіталізовані три людини, 38-річний водій ВАЗ, 69-річна жінка-пішохід, 26-річна водійка BMW. Відомо, що остання вагітна.

Наразі відкрито кримінальне провадження.