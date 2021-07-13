На Вінниччині вагітна на BMW збила двох жінок

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Вижити їм не вдалось.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, стало відомо про смертоносну ДТП біля села Ганнопіль Вінницької області. Тут днем раніше близько 17:40 відбулось зіткнення автомобілів ВАЗ і BMW. Іномарку відкинуло на узбіччя, де знаходились три жінки, двоє з них, 54 і 64 років, загинули.
Також госпіталізовані три людини, 38-річний водій ВАЗ, 69-річна жінка-пішохід, 26-річна водійка BMW. Відомо, що остання вагітна.
Наразі відкрито кримінальне провадження.
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14:08: Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували
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