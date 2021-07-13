Johnson & Johnson озвучили побічні ефекти вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 13 липня 2021, 10:14

У пацієнтів виникає синдром Гієна-Барре.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що побічним ефектом одноразової вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson є синдром Гієна-Барре. Це неврологічний розлад. Про це заявили у самій компанії Johnson & Johnson.

Разом з тим наголошується, що такі випадки побічних ефектів одиночні.

«Ми обговорили з Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США і іншими регулюючими органами рідкісні випадки неврологічного розладу, синдрому Гієна-Барре, які були зареєстровані після вакцини Janssen проти COVID-19. Імовірність такого захворювання вкрай мала, а кількість зареєстрованих випадків незначно перевищує природне число хворих», - розповіли в компанії.

Нагадаємо, особливістю вакцини від Johnson & Johnson є те, що її потрібно вводити лише один раз.