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У пацієнтів виникає синдром Гієна-Барре.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що побічним ефектом одноразової вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson є синдром Гієна-Барре. Це неврологічний розлад. Про це заявили у самій компанії Johnson & Johnson.
Разом з тим наголошується, що такі випадки побічних ефектів одиночні.
«Ми обговорили з Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США і іншими регулюючими органами рідкісні випадки неврологічного розладу, синдрому Гієна-Барре, які були зареєстровані після вакцини Janssen проти COVID-19. Імовірність такого захворювання вкрай мала, а кількість зареєстрованих випадків незначно перевищує природне число хворих», - розповіли в компанії.
Нагадаємо, особливістю вакцини від Johnson & Johnson є те, що її потрібно вводити лише один раз.
10:14: Johnson & Johnson озвучили побічні ефекти вакцини від коронавірусу
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