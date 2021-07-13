В Україні різко побільшало коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 13 липня 2021, 09:39

За добу виявлено майже 500 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, у прес-службі МОЗ повідомили про збільшення кількості хворих на коронавірус на 481 людину. Тим часом світова статистика показує понад 187 мільйонів ковідних хворих.

На жаль, в Україні померли за добу 36 осіб, а з початку епідемії 52 640 пацієнтів.

«Одужали за останню добу 750 осіб (з початку епідемії - 2 178 279 пацієнтів - Ред.). Серед нових заражених 28 дітей і 11 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

Найбільше нових хворих виявили в Донецькій області - 53 особи, Одеській області – 49 осіб.