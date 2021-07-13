В Україні різко побільшало коронавірусних хворих

Johnson & Johnson озвучили побічні ефекти вакцини від коронавірусу 10:14
Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували 14:08
Українських депутатів можуть позбавляти мандата за п’яне водіння 12:46
Безос та Маск привітали Бренсона з вдалим польотом в космос 10:56
Верховний суд Ізраїлю дав добро на сурогатне материнство для геїв та лесбійок 10:14
Голова НАЗК Новіков отримав зарплату понад 250 тисяч гривень 12:17
За добу виявлено майже 500 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, у прес-службі МОЗ повідомили про збільшення кількості хворих на коронавірус на 481 людину. Тим часом світова статистика показує понад 187 мільйонів ковідних хворих.
На жаль, в Україні померли за добу 36 осіб, а з початку епідемії 52 640 пацієнтів.
«Одужали за останню добу 750 осіб (з початку епідемії - 2 178 279 пацієнтів - Ред.). Серед нових заражених 28 дітей і 11 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.
Найбільше нових хворих виявили в Донецькій області - 53 особи, Одеській області – 49 осіб.
10:14: Johnson & Johnson озвучили побічні ефекти вакцини від коронавірусу
14:08: Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували
12:46: Українських депутатів можуть позбавляти мандата за п’яне водіння
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.