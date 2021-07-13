НБУ незначно зміцнив офіційну гривню

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Долар втратив три копійки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта здешевіла на 3 копійки, європейська – на 6 копійок.
Так, долар коштує 27,29 грн, євро 32,34 грн.
Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара відбувається за 27,14 грн, продаж за 27,36 грн. Купівля євро відбувається за 32,09 грн, продаж за 32,47 грн.
14:08: Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували
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