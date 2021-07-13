У Мінську змінять Конституцію щодо шлюбу

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Буде чітко прописане поняття шлюбу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що у Білорусі планують закріпити в Конституції поняття шлюбу. Його визначатимуть як союзу між чоловіком і жінкою. Відповідне положення є в статті 12 білоруського Кодексу про шлюб та сім'ю, де наразі зазначено, що шлюб - це «добровільний союз чоловіка і жінки».
Заступник голови комісії з міжнародних справ парламенту Білорусі Олег Гайдукевич пояснив, що Мінськ бере приклад з РФ, де внесли таку поправку до Конституції країни.
«Білорусь - це колиска європейської цивілізації в плані збереження традиційних цінностей. Чому б не внести за прикладом Росії, не закріпити в нашій Конституції, що шлюб - це союз чоловіка і жінки?» - зазначив він.
Наразі відповідна поправка обговорюється в комісії з міжнародних справ парламенту.
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