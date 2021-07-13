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У Мінську змінять Конституцію щодо шлюбу

Аня Мартинюк 13 липня 2021, 08:30
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У Мінську змінять Конституцію щодо шлюбу

Буде чітко прописане поняття шлюбу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що у Білорусі планують закріпити в Конституції поняття шлюбу. Його визначатимуть як союзу між чоловіком і жінкою. Відповідне положення є в статті 12 білоруського Кодексу про шлюб та сім'ю, де наразі зазначено, що шлюб - це «добровільний союз чоловіка і жінки».

Заступник голови комісії з міжнародних справ парламенту Білорусі Олег Гайдукевич пояснив, що Мінськ бере приклад з РФ, де внесли таку поправку до Конституції країни. 

«Білорусь - це колиска європейської цивілізації в плані збереження традиційних цінностей. Чому б не внести за прикладом Росії, не закріпити в нашій Конституції, що шлюб - це союз чоловіка і жінки?» - зазначив він.

Наразі відповідна поправка обговорюється в комісії з міжнародних справ парламенту.

 

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