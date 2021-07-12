Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували 14:08
Українських депутатів можуть позбавляти мандата за п’яне водіння 12:46
Безос та Маск привітали Бренсона з вдалим польотом в космос 10:56
Верховний суд Ізраїлю дав добро на сурогатне материнство для геїв та лесбійок 10:14
Голова НАЗК Новіков отримав зарплату понад 250 тисяч гривень 12:17
Ми на марсі: У Держприкордонслужбі відреагували на появу Моргенштерна в Україні 11:21
В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих 10:37
Туреччина стала одним із провідних світових виробників безпілотників 09:55
Зустріч може не відбутися взагалі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 липня, український президент Володимир Зеленський повинен був зустрітися з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауером. Однак зустріч скасували. Про це заявили у німецькому міноборони.
«Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася або не відбудеться, але додаткової інформації для вас у мене немає», - зазначив представник міноборони журналістам.
Реакції в Офісі президента ще не було.
14:08: Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували
12:46: Українських депутатів можуть позбавляти мандата за п’яне водіння
10:56: Безос та Маск привітали Бренсона з вдалим польотом в космос
10:14: Верховний суд Ізраїлю дав добро на сурогатне материнство для геїв та лесбійок
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.