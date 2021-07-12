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Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували

Аня Мартинюк 12 липня 2021, 14:08
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Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували

Зустріч може не відбутися взагалі.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 липня, український президент Володимир Зеленський повинен був зустрітися з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауером. Однак зустріч скасували. Про це заявили у німецькому міноборони.

«Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася або не відбудеться, але додаткової інформації для вас у мене немає», - зазначив представник міноборони журналістам.

Реакції в Офісі президента ще не було.

 

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