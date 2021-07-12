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Белла Хадід змусила говорити про свій наряд в Каннах

Аня Мартинюк 12 липня 2021, 13:43
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Белла Хадід змусила говорити про свій наряд в Каннах

Увагу привернув аксесуар у вигляді легень. 

Новину передає «Преса України».

Найкрасивіша жінка планети Белла Хадід вразила екстравагантним нарядом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Вона дебютувала у чорній сукні Schiaparelli з великим вирізом. Груди прикрило масивне золоте намисто у вигляді легенів.

Що символізує прикраса на 24-річній моделі, наразі невідомо. Є припущення, що зірка хотіла привернути увагу до теми коронавірусу. 

 

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