Белла Хадід змусила говорити про свій наряд в Каннах

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Увагу привернув аксесуар у вигляді легень.
Новину передає «Преса України».
Найкрасивіша жінка планети Белла Хадід вразила екстравагантним нарядом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Вона дебютувала у чорній сукні Schiaparelli з великим вирізом. Груди прикрило масивне золоте намисто у вигляді легенів.
Що символізує прикраса на 24-річній моделі, наразі невідомо. Є припущення, що зірка хотіла привернути увагу до теми коронавірусу.
14:08: Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували
12:46: Українських депутатів можуть позбавляти мандата за п’яне водіння
10:56: Безос та Маск привітали Бренсона з вдалим польотом в космос
10:14: Верховний суд Ізраїлю дав добро на сурогатне материнство для геїв та лесбійок
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