В Україні очікуються локальні дощі

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Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 12 липня в Україні можливі локальні дощі, град, шквали.
«Голова також буде трохи часом важкою, але дощі, хоча й коротко, все ж дадуть трохи свіжості. Бо загалом спека поки що залишається в Україні. Кияни! Готуйте відра і підставляйте долоні - буде дощ», - зазначила вона.
Стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів.
14:08: Зустріч Зеленського з міністром оборони Німеччини скасували
12:46: Українських депутатів можуть позбавляти мандата за п’яне водіння
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10:14: Верховний суд Ізраїлю дав добро на сурогатне материнство для геїв та лесбійок
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