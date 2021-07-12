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В Україні очікуються локальні дощі

Аня Мартинюк 12 липня 2021, 13:15
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В Україні очікуються локальні дощі

Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 12 липня в Україні можливі локальні дощі, град, шквали.

«Голова також буде трохи часом важкою, але дощі, хоча й коротко, все ж дадуть трохи свіжості. Бо загалом спека поки що залишається в Україні. Кияни! Готуйте відра і підставляйте долоні - буде дощ», - зазначила вона.

Стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів.

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