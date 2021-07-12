Українських депутатів можуть позбавляти мандата за п’яне водіння

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З відповідною ініціативою виступив Дмитро Разумков.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 липня, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виступив під час засідання погоджувальної ради парламенту. Він заявив, що необхідно закріпити в українському законодавстві норму, яка дозволяла б позбавляти депутатів мандата. А саме за керування автомобілем в нетверезому стані.
«Закон повинен бути один для всіх ... Сьогодні в українському законодавстві немає норми, яка б могла дійсно очищати Верховну Раду від таких вчинків (водіння народними депутатами транспорту в нетверезому вигляді - Ред.), дій таких колег. Я думаю, що нам також треба попрацювати в цьому плані і, можливо, внести відповідні зміни», - зазначив він.
Також він нагадав, що наразі підставою для позбавлення депутатів мандату є вирок у кримінальній справі.
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