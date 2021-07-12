В МОЗ випустили позитивну новину про вакцину Пфайзер

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Українцяї препарату вистачить.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 липня у прес-службі Міністерства охорони здоров'я повідомили, що українцям не варто перейматися через можливий брак вакцини проти коронавірусу Пфайзер. В центрах масової вакцинації українців препарату достатньо.
Представник британського закупівельного агентства Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко зазначила, що Crown Agents підписали тристоронній контракт на поставку, в рамках якого до кінця року в Україні буде поставлено 20 млн доз вакцини.
Наразі в Україні є 601 тисяча доз препарату.
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