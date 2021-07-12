В МОЗ випустили позитивну новину про вакцину Пфайзер

Аня Мартинюк 12 липня 2021, 12:15

Українцяї препарату вистачить.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 липня у прес-службі Міністерства охорони здоров'я повідомили, що українцям не варто перейматися через можливий брак вакцини проти коронавірусу Пфайзер. В центрах масової вакцинації українців препарату достатньо.

Представник британського закупівельного агентства Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко зазначила, що Crown Agents підписали тристоронній контракт на поставку, в рамках якого до кінця року в Україні буде поставлено 20 млн доз вакцини.

Наразі в Україні є 601 тисяча доз препарату.