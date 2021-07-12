У Литві хочуть посилити охорону кордону з Білоруссю

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Перші кроки для цього уже зроблені.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 липня, стало відомо, що Литва виявила бажання посилити охорону кордону з Білорусією. Відомо, що Європейське агентство охорони кордонів і берегової лінії Frontex уже дало відповідь на відповідний запит.
Так, додаткові патрульні машини та спеціалізовані офіцери відправлять до кордону.
«Ситуація на кордоні Литви з Білорусією залишається тривожною. Вирішено направити швидке прикордонне втручання в Литву для зміцнення зовнішнього кордону ЄС», - зазначено в повідомленні.
У прес-центрі Frontex додали, що такі кроки покликані негайно допомогти державі-члену ЄС, яка знаходиться під тиском на своїй зовнішній межі. Раніше Литва через наплив нелегальних мігрантів з білоруської сторони закликала ЄС ввести санкції проти Білорусі.
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