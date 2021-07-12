Безос та Маск привітали Бренсона з вдалим польотом в космос

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Вони є головними конкурентами мільярдера в сфері космічного туризму.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 липня, стало відомо, що конкуренти мільярдера Річарда Бренсона привітали його з успішним запуском та поверненням на землю космічного корабля Unity. Як відомо, він перевозив туристів і Річард Бренсон також був на борту.
Так, Бренсона привітали Ілон Маск та Джефф Безос.
«Вітаю, прекрасний політ!» - зазначив голова Tesla і SpaceX Ілон Маск.
«З нетерпінням чекаю, коли зможу вступити в клуб», - зазначив в свою чергу засновник Amazon Джефф Безос.
Нагадаємо, Джеф Безос запланував політ у космос 20 липня. Його компанія Blue Origin є основним конкурентом Virgin Galactic в сфері космічного туризму.
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