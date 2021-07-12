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Безос та Маск привітали Бренсона з вдалим польотом в космос

Аня Мартинюк 12 липня 2021, 10:56
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Безос та Маск привітали Бренсона з вдалим польотом в космос

Вони є головними конкурентами мільярдера  в сфері космічного туризму.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 липня, стало відомо, що конкуренти мільярдера Річарда Бренсона привітали його з успішним запуском та поверненням на землю космічного корабля Unity. Як відомо, він перевозив туристів і Річард Бренсон також був на борту.

Так, Бренсона привітали Ілон Маск та Джефф Безос. 

«Вітаю, прекрасний політ!» - зазначив голова Tesla і SpaceX Ілон Маск.

«З нетерпінням чекаю, коли зможу вступити в клуб», - зазначив в свою чергу засновник Amazon Джефф Безос.

Нагадаємо,  Джеф Безос запланував політ у космос 20 липня. Його компанія Blue Origin є основним конкурентом Virgin Galactic в сфері космічного туризму.

 

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