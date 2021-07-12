Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих
  • У «Слузі народу» прокоментували гігантський штраф для Нової пошти
  • Мендель опублікувала уривок зі своєї книги

Верховний суд Ізраїлю дав добро на сурогатне материнство для геїв та лесбійок

Аня Мартинюк 12 липня 2021, 10:14
Версія для друку
Верховний суд Ізраїлю дав добро на сурогатне материнство для геїв та лесбійок

Міністр охорони здоров'я позитивно віднісся до такого рішення.  

Новину передає «Преса України».

Вчора, 11 липня, Верховний суд Ізраїлю визнав незаконною заборону для одностатевих пар ставати батьками. А саме за допомогою сурогатного материнства. Суд постановив усунути правові обмеження парламентом країни.

«Ми не можемо змиритися з серйозним порушенням прав людини, яке триває, що підтверджено існуючим зараз законодавством у сфері сурогатного материнства», - зазначила суддя Естер Хают.

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніца Хоровіц позитивно відреагував на рішення суду. Також проривом назвали рішення представники ЛГБТ-спільноти.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції