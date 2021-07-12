Верховний суд Ізраїлю дав добро на сурогатне материнство для геїв та лесбійок

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Міністр охорони здоров'я позитивно віднісся до такого рішення.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 11 липня, Верховний суд Ізраїлю визнав незаконною заборону для одностатевих пар ставати батьками. А саме за допомогою сурогатного материнства. Суд постановив усунути правові обмеження парламентом країни.
«Ми не можемо змиритися з серйозним порушенням прав людини, яке триває, що підтверджено існуючим зараз законодавством у сфері сурогатного материнства», - зазначила суддя Естер Хают.
Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніца Хоровіц позитивно відреагував на рішення суду. Також проривом назвали рішення представники ЛГБТ-спільноти.
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