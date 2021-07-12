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Трьох українців назвали найгіршими гравцями Євро-2020

Аня Мартинюк 12 липня 2021, 09:36
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Трьох українців назвали найгіршими гравцями Євро-2020

А саме за версією WhoScored.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що українські футболісти Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук і Роман Яремчук потрапили в символічну збірну найгірших гравців Євро-2020. Список представив портал WhoScored. Компанію українським спортсменам склали німецький голкіпер Мануель Нойєр та португальський нападник Діогу Жота.

Як відомо, список складався виходячи з середніх оцінок за матчі турніру гравців, які провели на турнірі не менше 4 матчів.

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