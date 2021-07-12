Роналду став найкращий бомбардиром Євро-2020

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Він випередив Патріка Шика.
Новину передає «Преса України».
Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду був визнаний найкращий бомбардиром Євро-2020. Як відомо, Роналду та форвард збірної Чехії Патрік Шик забили по 5 голів, але португалець провів на полі 360 хвилин, а Шик - 404 хвилини.
Варто зазначити також, що вирішальним показником стала кількість гольових передач. У Роналду один асист, у Шика - жодного.
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