В Україні виявляють все менше нових ковідних хворих

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За минулу добу виявили менше 200 хворих.
Новину передає «Преса України».
Станом на понеділок, 12 липня, в світі кількість хворих на коронавірус наблизилась до 187 мільйонів осіб. Тим часом в Україні кількість хворих збільшилась на 174 людини. Таку статистику представили у прес-службі МОЗ.
7 українців з коронавірусною інфекцією померли. А з початку пандемії зафіксовано 52 604 смерті.
«Одужали за останню добу 236 осіб (з початку епідемії - 2 177 529 пацієнтів - Ред.). Серед нових заражених 16 дітей і 1 медпрацівник», - йдеться в повідомленні.
Найбільша кількість нових випадків зараження в Дніпропетровській області 24 особи.
12:17: Голова НАЗК Новіков отримав зарплату понад 250 тисяч гривень
11:21: Ми на марсі: У Держприкордонслужбі відреагували на появу Моргенштерна в Україні
10:37: В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих
09:55: Туреччина стала одним із провідних світових виробників безпілотників
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