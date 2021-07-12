В Україні виявляють все менше нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 12 липня 2021, 08:31

За минулу добу виявили менше 200 хворих.

Новину передає «Преса України».

Станом на понеділок, 12 липня, в світі кількість хворих на коронавірус наблизилась до 187 мільйонів осіб. Тим часом в Україні кількість хворих збільшилась на 174 людини. Таку статистику представили у прес-службі МОЗ.

7 українців з коронавірусною інфекцією померли. А з початку пандемії зафіксовано 52 604 смерті.

«Одужали за останню добу 236 осіб (з початку епідемії - 2 177 529 пацієнтів - Ред.). Серед нових заражених 16 дітей і 1 медпрацівник», - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість нових випадків зараження в Дніпропетровській області 24 особи.