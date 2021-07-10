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З вересня в українських школах буде нове харчування

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 13:14
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З вересня в українських школах буде нове харчування

Для нововведення передбачений перехідний період. 

Новину передає «Преса України».

З нового навчального року в школах України діятиме нове харчування, але уряд передбачив для цього перехідний період. 

«МОЗ спільно з МОН розробили проект змін до постанови №305. Зокрема, зміни передбачають встановлення гнучкого перехідного періоду нові норми харчування в період з 1 вересня 2021 року по 1 січня 2022 року», - розповіли у прес-службі МОН.

Також наголошується, що наразі відсутні правові підстави для здійснення заходів державного нагляду за дотриманням школами норм харчування.

 

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