З вересня в українських школах буде нове харчування

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Для нововведення передбачений перехідний період.
Новину передає «Преса України».
З нового навчального року в школах України діятиме нове харчування, але уряд передбачив для цього перехідний період.
«МОЗ спільно з МОН розробили проект змін до постанови №305. Зокрема, зміни передбачають встановлення гнучкого перехідного періоду нові норми харчування в період з 1 вересня 2021 року по 1 січня 2022 року», - розповіли у прес-службі МОН.
Також наголошується, що наразі відсутні правові підстави для здійснення заходів державного нагляду за дотриманням школами норм харчування.
12:17: Голова НАЗК Новіков отримав зарплату понад 250 тисяч гривень
11:21: Ми на марсі: У Держприкордонслужбі відреагували на появу Моргенштерна в Україні
10:37: В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих
09:55: Туреччина стала одним із провідних світових виробників безпілотників
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