З вересня в українських школах буде нове харчування

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 13:14

Для нововведення передбачений перехідний період.

Новину передає «Преса України».

З нового навчального року в школах України діятиме нове харчування, але уряд передбачив для цього перехідний період.

«МОЗ спільно з МОН розробили проект змін до постанови №305. Зокрема, зміни передбачають встановлення гнучкого перехідного періоду нові норми харчування в період з 1 вересня 2021 року по 1 січня 2022 року», - розповіли у прес-службі МОН.

Також наголошується, що наразі відсутні правові підстави для здійснення заходів державного нагляду за дотриманням школами норм харчування.