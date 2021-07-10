Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих
  • У «Слузі народу» прокоментували гігантський штраф для Нової пошти
  • Мендель опублікувала уривок зі своєї книги

Під Києвом зійшов з колії потяг

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 12:45
Версія для друку
Під Києвом зійшов з колії потяг

Затримуються 10 рейсів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, поблизу Києва, а саме в районі ділянки Васильків – Боярка, зійшов з колії потяг. В результаті події затримується більше 10 пасажирських поїздів.

Відомо, що подія трапилась за участю господарського потяга. У прес-службі Укрзалізниці зазначили, що наразі затримуються рейси №144, №142, №358, №761, №715, №20, №50, №118, №10, №81,   №106, №281, №30 Ужгород – Київ.

Необхідні роботи ведуться.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції