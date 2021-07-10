Під Києвом зійшов з колії потяг

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 12:45

Затримуються 10 рейсів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, поблизу Києва, а саме в районі ділянки Васильків – Боярка, зійшов з колії потяг. В результаті події затримується більше 10 пасажирських поїздів.

Відомо, що подія трапилась за участю господарського потяга. У прес-службі Укрзалізниці зазначили, що наразі затримуються рейси №144, №142, №358, №761, №715, №20, №50, №118, №10, №81, №106, №281, №30 Ужгород – Київ.

Необхідні роботи ведуться.