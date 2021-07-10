Під Києвом зійшов з колії потяг

Голова НАЗК Новіков отримав зарплату понад 250 тисяч гривень 12:17
Ми на марсі: У Держприкордонслужбі відреагували на появу Моргенштерна в Україні 11:21
В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих 10:37
Туреччина стала одним із провідних світових виробників безпілотників 09:55
В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих 08:38
Меладзе безперешкодно виступив на українському фестивалі 13:27
У «Слузі народу» прокоментували гігантський штраф для Нової пошти 11:37
Україна не буде купувати електроенергію Білоруської АЕС 12:48
Затримуються 10 рейсів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 липня, стало відомо, поблизу Києва, а саме в районі ділянки Васильків – Боярка, зійшов з колії потяг. В результаті події затримується більше 10 пасажирських поїздів.
Відомо, що подія трапилась за участю господарського потяга. У прес-службі Укрзалізниці зазначили, що наразі затримуються рейси №144, №142, №358, №761, №715, №20, №50, №118, №10, №81, №106, №281, №30 Ужгород – Київ.
Необхідні роботи ведуться.
12:17: Голова НАЗК Новіков отримав зарплату понад 250 тисяч гривень
11:21: Ми на марсі: У Держприкордонслужбі відреагували на появу Моргенштерна в Україні
10:37: В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих
09:55: Туреччина стала одним із провідних світових виробників безпілотників
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.