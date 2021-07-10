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Саме стільки він заробив за червень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що голова Національного агентства щодо запобігання корупції Олександр Новіков отримав червневу зарплату в розмірі 253,6 тисяч гривень. Його заступники були удостоєні зарплати від 149,6 тис. до 308,4 тис. гривень.
Так, з 253,621 грн, 50 448 гривень склав оклад 25 224 гривні - надбавка за вислугу років, 40 358 гривень - надбавка за інтенсивність праці, 7 567 гривень - надбавка за роботу в умовах режимних обмежень.
Варто зазначити, що Новіков отримав 30 362 гривень премії за квітень. 99 565 гривень склали відпускні та 96 гривень - індексація зарплати.
12:17: Голова НАЗК Новіков отримав зарплату понад 250 тисяч гривень
11:21: Ми на марсі: У Держприкордонслужбі відреагували на появу Моргенштерна в Україні
10:37: В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих
09:55: Туреччина стала одним із провідних світових виробників безпілотників
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