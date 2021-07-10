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Голова НАЗК Новіков отримав зарплату понад 250 тисяч гривень

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 12:17
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Голова НАЗК Новіков отримав зарплату понад 250 тисяч гривень

Саме стільки він заробив за червень. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що голова Національного агентства щодо запобігання корупції Олександр Новіков отримав червневу зарплату в розмірі 253,6 тисяч гривень. Його заступники були удостоєні зарплати від 149,6 тис. до 308,4 тис. гривень.

Так, з 253,621 грн, 50 448 гривень склав оклад 25 224 гривні - надбавка за вислугу років, 40 358 гривень - надбавка за інтенсивність праці, 7 567 гривень - надбавка за роботу в умовах режимних обмежень. 

Варто зазначити, що Новіков отримав 30 362 гривень премії за квітень. 99 565 гривень склали відпускні та 96 гривень - індексація зарплати.

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