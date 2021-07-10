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Запалення серця - Вакцину Pfizer розхвалили даремно

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 11:48
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Запалення серця - Вакцину Pfizer розхвалили даремно

Від неї виникає запалення серця.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що Європейський медичний регулятор (European Medicines Agency, EMA) представив перелік побічних ефектів від вакцини проти коронавірусу. Серед них міокардит і перикардит.

Також зазначається, що запалення серця зустрічається частіше у молодих чоловіків. Найчастіше після введення вакцини Pfizer чи Модерна.

«Всього було виявлено 145 випадків міокардиту і 138 випадків перикардиту на 177 мільйонів введених доз Pfizer. Серед вакцинації Moderna - були виявлені 19 випадків міокардиту і 19 перикардиту на 20 мільйонів введених доз», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті введення цих вакцин померли 5 людей.

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