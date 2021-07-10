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Заяву репера спростували.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що у Держприкордонслужбі спростували заяву російського репера Алішера Валєєва, він же Моргенштерн, про прибуття в Україну. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко дав коментар.
«Якщо Моргенштерн зараз в Україні, то ми на Марсі. Відповісти іншим чином не дозволяє законодавство», - зазначив він.
Раніше співак Моргенштерн, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, записав відео, в якому зазначає, що проводить «медовий місяць» в Україні. Виявилось, що насправді він у Башкирії.
12:17: Голова НАЗК Новіков отримав зарплату понад 250 тисяч гривень
11:21: Ми на марсі: У Держприкордонслужбі відреагували на появу Моргенштерна в Україні
10:37: В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих
09:55: Туреччина стала одним із провідних світових виробників безпілотників
08:38: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
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