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Ми на марсі: У Держприкордонслужбі відреагували на появу Моргенштерна в Україні

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 11:21
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Ми на марсі: У Держприкордонслужбі відреагували на появу Моргенштерна в Україні

Заяву репера спростували.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що у Держприкордонслужбі спростували заяву російського репера Алішера Валєєва, він же Моргенштерн, про прибуття в Україну. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко дав коментар.

«Якщо Моргенштерн зараз в Україні, то ми на Марсі. Відповісти іншим чином не дозволяє законодавство», - зазначив він.

Раніше співак Моргенштерн, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, записав відео, в якому зазначає, що проводить «медовий місяць» в Україні. Виявилось, що насправді він у Башкирії.

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