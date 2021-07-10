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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що Україна встановила новий рекорд. А саме за минулу добу було вакциновано 114 660 осіб. Мова йде про вакцинацію проти коронавірусної інфекції.
«В Україні новий рекорд щеплень за добу! 114 660 осіб вакциновано проти COVID-19 9 липня 2021 року. Одну дозу отримали 53 820 осіб, повністю імунізовані - 60 840 осіб», - йдеться в повідомленні.
Відомо, що 9 липня в Україні працювали 697 мобільних бригад.
10:37: В Україні зафіксували рекорд за кількістю вакцинованих
09:55: Туреччина стала одним із провідних світових виробників безпілотників
08:38: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
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