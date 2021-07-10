Туреччина стала одним із провідних світових виробників безпілотників

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Бо вони ефективні та доступні.
Новину передає «Преса України».
За даними французького видання Le Monde, Туреччина нарощує виробництво бойових безпілотників. Так, турецька республіка стала одним із провідних світових виробників таких літальних апаратів впродовж останніх 15 років. Так, вона конкурує з американськими, ізраїльськими та китайськими безпілотниками.
«Зростання турецьких безпілотників на ринку турецької оборонної промисловості та їх широке використання на полі бою – це незаперечне явище», - відзначило видання.
Наголошується, що турецькі безпілотники, такі як Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel і Alpagu, не тільки ефективні, але й доступні. Наразі вони активно використовуються у Лівії та Нагірному Карабасі. Азербайджан, Катар, Україна, Туніс та союзник НАТО, Польща, придбали турецькі озброєні безпілотними, поки Латвія, Угорщина, Албанія, а також інші країни проявили інтерес до них.
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