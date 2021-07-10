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НБУ опустив гривню до долара та євро

Аня Мартинюк 10 липня 2021, 09:18
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НБУ опустив гривню до долара та євро

Падіння офіційної гривні заплановане на наступний тиждень.  

Новину передає «Преса України».

Національний банк України встановив на понеділок, 12 липня, курс гривні до провідних іноземних валют. Долар коштуватиме 27,32 грн. Гривня втратила 3 копійки. 

Євро коштуватиме 32,40, що більше від попереднього встановленого банком курсу на 8 копійок.

Готівкові курси валют на сьогодні, 10 липня, наступні: купівля євро проходить за 32,08 грн, продаж за 32,46 грн; купівля долара проходить за 27,16 грн, продаж за 27,37 грн.

 

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